В Татарстане зарегистрировали 114 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 114 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус в республике выявили у 150 426 человек.

Госпитализировали с COVID-19 за прошедшие сутки 74 татарстанца, следует из данных федерального оперштаба. Вылечились еще 89 жителей республики. С начала пандемии выздоровели 145 754 татарстанца.

скриншот стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего в республике насчитывается 1 995 человек, умерших из-за COVID-19.



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Татьяна Демина