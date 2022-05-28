Главное о коронавирусе на 28 мая: бунты на китайском заводе из-за локдауна, регистрация нового препарата

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане коллективный иммунитет от COVID-19 снизился до 33,9%

За последние сутки в Татарстане выявлен 131 случай заражения коронавирусом. Всего на 28 мая общее количество инфицированных в республике достигло 149 710. Выздоровел за весь период 144 971 человек, в том числе 261 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 69 человек.

В Татарстане по состоянию на 27 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 33,9%. Неделей ранее этот показатель находился на уровне 38,6%. Таким образом, за прошедшие семь дней коллективный иммунитет к инфекции в республике снизился на 4,7%. Отмечается, что прививку от COVID-19 сделали 2 511 411 жителей региона. Полный курс вакцинации прошли 2 443 944 граждан.

Фото: realnoevremya.ru

В ряде регионов России отменяется масочный режим

За последние сутки в России выявили 4 556 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 844 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 319 848 человек, а выздоровевших — до 17 725 440. За сутки болезнь унесла жизни 86 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 870 человек.

В России по состоянию на 27 мая сделано более 91,6 млн прививок первым компонентом вакцины от коронавируса, а уровень коллективного иммунитета оценивается в 34,4%. Отмечается, что неделю назад он составлял 36,8%. Снижение коллективного иммунитета в стране фиксируется 17 недель подряд. Кроме того, согласно оперативным данным, вакцинация первым компонентом проведена 91 654 131 раз, вторым — 87 466 251 раз.

Минздрав России зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира. Лекарство выпускается в виде капсул с дозировкой 200 мг. Показанием к его применению является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания. Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому из вспомогательных веществ, беременность или ее планирование, период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что наблюдающийся в Европейских странах всплеск заболеваемости COVID-19 может дойти и до России. По ее словам, обстановка в мире не позволяет расслабляться, а единственным способом защитить себя по-прежнему остается вакцинация.

Соломатина справа. Фото: duma.gov.ru

В Пермском крае отменен масочный режим. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Прикамья о мероприятиях по противодействию распространению COVID-19. При этом, согласно документу, необходимость соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в ряде общественных мест сохраняется. Напомним, основную часть коронавирусных ограничений в регионе отменили еще в начале марта.

Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, продлили до 30 июня. Власти региона также сняли большую часть антиковидных ограничений в начале марта. В частности, было разрешено проведение массовых мероприятий и была отменена система QR-кодов для посещения учреждений. Вместе с этим в Пензенской области продолжает действовать масочный режим в транспорте и общественных местах.

Коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом, сократят в Орловской области на 16% — из инфекционного профиля выведут койки больницы скорой медицинской помощи имени Семашко, сообщила пресс-служба правительства региона. Как отметил глава департамента здравоохранения области Станислав Шувалов, сокращение коечного фонда происходит в связи с тем, что темпы госпитализации и выписки выздоровевших пациентов находятся примерно на одном уровне. Для помощи пациентам с коронавирусом в регионе развернуто 478 коек, 312 из них заняты.

Фото: Максим Платонов

В Ленинградской области с 27 мая официально прекратил действие введенный из-за пандемии коронавируса масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Сейчас заболеваемость COVID-19 в регионе держится на уровне менее 100 случаев в сутки с конца апреля.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона отменяют требование по обязательному ношению масок и разрешают работу ночных клубов на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса. По его оценке, эпидситуация в области «стабильно улучшается с начала апреля». «Показатели заболеваемости находятся на достаточно низком уровне, текущая загрузка системы здравоохранения позволяет уверенно справляться с заболеванием», — пояснил Ведерников.

Белоруссия отменяет ПЦР-тесты для въезда иностранцев

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 528 439 464 человека, 6 286 540 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 969 403). На второй строчке — Индия (43 150 215), на третьей — Бразилия (30 921 145), на четвертой — Франция (29 631 816), на пятой — Великобритания (22 463 243).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 004 693). За ними следуют Бразилия (666 319), Индия (524 572), Россия (371 141, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).

С 1 июня прибывающим на Кипр путешественникам не придется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Отмечается, что кабинет министров, приняв во внимание улучшение эпидемиологической картины, одобрил отмену существующего плана действий по безопасности от COVID-19 для аэропортов Ларнаки и Пафоса, а также всех портов страны.

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили не менее 88,5 тысячи человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,36 млн. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что прирост пациентов с симптомами лихорадки за сутки оказался ниже 100 тыс. впервые с 12 мая. В пятницу власти отчитались о 100 460 новых случаях. Суточный прирост демонстрировал снижение в течение недели.

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Совет министров Белоруссии принял постановление разрешить с 28 мая иностранным гражданам въезжать в страну без предоставления ПЦР-тестов и документов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса. Отмечается, что соответствующий документ Совмина будет подписан премьером в ближайшее время.

Власти Филиппин с 30 мая отменят требование ПЦР-тестирования при въезде для привитых туристов, если они прошли ревакцинацию и старше 18 лет. Отмечается, что ПЦР-тест не нужно предъявлять и пассажирам в возрасте 12—17 лет, если они полностью привиты от COVID-19, а также детям до 12 лет, которых сопровождают привитые ревакцинированные родители или опекуны.

Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин с целью предотвращения распространения коронавируса продлен в стране до осени. Напомним, на Украине ранее действовало пять уровней карантинных зон — от зеленой до красной, где были предусмотрены самые строгие ограничения. Однако 26 марта правительство отменило деление страны на карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе.

На территории Quanta Computer, одного из подрядчиков Apple в Шанхае, произошел третий бунт за месяц, сообщает Bloomberg. Рабочие обеспокоены тем, что у них заканчиваются запасы предметов первой необходимости в связи с затянувшимся локдауном. Напомним, с начала апреля на заводе Quanta Computer сильно ужесточились условия труда из-за вспышки COVID-19 в Китае. Так, 6 мая произошел первый бунт по причине того, что сотрудникам запретили покидать территорию завода и заставили жить рядом со своими рабочими местами.

Максим Кокунин