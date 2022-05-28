За неделю в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 2,4%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 34,4%. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

На прошлой неделе этот показатель оценивался в 36,8%. Таким образом, снижение составило 2,4%.

Фото: realnoevremya.ru

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России прививку от инфекции сделал 91 654 131 житель страны. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, прошел 87 466 251 человек.

За последние сутки в России выявили 4 619 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 315 292 человека, выздоровели 17 719 596 россиян.



Диана Жиленкова