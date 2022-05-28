Власти Кипра отменят с 1 июня антиковидные ограничения для туристов

Фото: Максим Платонов

Власти Кипра приняли решение отменить с 1 июня связанные с COVID-19 ограничения для туристов. Причина — улучшение эпидемиологической обстановки в стране, сообщает «Интерфакс».

Например, путешественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации против коронавируса, либо справку о перенесенном заболевании, а также отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.



Фото: Максим Платонов

Больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус и при въезде в Израиль. Такое требование отменили для туристов с 20 мая. Как отметили в местном Минздраве, решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране.

Диана Жиленкова