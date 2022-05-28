Новости общества

06:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Кипра отменят с 1 июня антиковидные ограничения для туристов

05:26, 28.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Кипра отменят с 1 июня антиковидные ограничения для туристов
Фото: Максим Платонов

Власти Кипра приняли решение отменить с 1 июня связанные с COVID-19 ограничения для туристов. Причина — улучшение эпидемиологической обстановки в стране, сообщает «Интерфакс».

Например, путешественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации против коронавируса, либо справку о перенесенном заболевании, а также отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.

Фото: Максим Платонов

Больше не требуется предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус и при въезде в Израиль. Такое требование отменили для туристов с 20 мая. Как отметили в местном Минздраве, решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также