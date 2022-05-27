За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 4,7%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане по состоянию на 27 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 33,9%. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Неделей ранее этот показатель составлял 38,6%. Таким образом, за прошедшие семь дней уровень коллективного иммунитета к инфекции в республике снизился на 4,7%.

Фото: Максим Платонов

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 511 411 человек. Полный курс вакцинации прошли 2 443 944 жителя республики.

Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в регионе ожидается в сентябре. Его интенсивность и продолжительность будут зависеть от состояния коллективного иммунитета и соблюдения мер профилактики.

Диана Жиленкова