Обновленная библиотека на улице Мавлютова в Казани откроется 27 мая

В Приволжском районе Казани 27 мая после капитального ремонта откроется библиотека №13, расположенная на улице Мавлютова, 17б, сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



Мероприятие пройдет в Общероссийский день библиотек. Кроме обновления интерьеров, изменили принцип закупки литературы в пользу качественных популярных книг, а еще наладили взаимодействие с целевыми группами учреждения, отметил Абзалов.

Также в библиотеке будет открыта музейная экспозиция, посвященная татарской поэтессе, драматургу, публицисту, заслуженному деятелю искусств Татарстана, лауреату Государственной премии РТ имени Г. Тукая Гульшат Зайнашевой.

В праздничный день для посетителей организуют дискурс с будущими библиотекарями — студентами Казанского института культуры, которые расскажут о своем взгляде на профессию.

Работы в библиотеке стартовали в середине сентября прошлого года. В библиотеке появятся две зоны — тихая и шумная. В первой расположатся читальные залы, коворкинг и выставочно-экспозиционный зал, посвященный заслуженному деятелю искусств Татарстана, лауреату Госпремии РТ им. Тукая Гульшат Зайнашевой, во второй — помещения для различных массовых мероприятий.

В июне прошлого власти Казани заявили о плане сделать библиотеки полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными. Для этого они планировали пересмотреть режимы их работы.

Маргарита Головатенко