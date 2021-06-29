В Казани пересмотрят режим работы библиотек, некоторые будут работать без выходных

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани для того, чтобы библиотеки были полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными, в этом году пересмотрят режимы их работы. Учтут их дневные ритмы работы целевых аудиторий, некоторые будут работать без выходных.

В Казани функционирует централизованная библиотечная система, в составе которой две Центральные библиотеки, 47 библиотек-филиалов и три библиотечных пункта. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 17%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество читателей — 193 969 человек, сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на 7-й сессии Казгордумы. Книгообеспеченность на одного жителя составляет 2,2 книги, на одного читателя –12,9, книговыдача — 4 353 802 экземпляра.

Напомним, Татарстан занял девятое место среди самых читающих регионов России в рейтинге, составленном на основе обезличенных данных абонентов, использующих сервис «МегаФон Книги».