В Казани появится первая библиотека с концертным залом

В Приволжском районе Казани по ул.Мавлютова, 17б появится первая в городе библиотека с концертным залом, где планируется организовывать литературно-музыкальные вечера, лекции, дискуссии и т.п. Сейчас в здании 1989 года постройки ведется капитальный ремонт, который планируется завершить до конца 2021 года.

Работы в библиотеке стартовали в середине сентября. К сегодняшнему дни рабочие успели демонтировать оборудование и мебель, отреставрировать фасад здания, проложить инженерные сети и установить новые перегородки. В ближайшее время планируется начать отделочные работы.

После ремонта в библиотеке появятся две зоны — тихая и шумная. В первой расположатся читальные залы, коворкинг и выставочно-экспозиционный зал, посвященный заслуженному деятелю искусств Татарстана, лауреату госпремии РТ им. Тукая Гульшат Зайнашевой, во второй — помещения для различных массовых мероприятий, сообщается на сайте мэрии Казани.

Планируется благоустроить и территорию вокруг библиотеки. Там должны появиться беседки, в которых казанцы смогут читать книги на свежем воздухе.

Фото: kzn.ru

После завершения капремонта библиотеку оснастят всем необходимым и проведут дополнительные работы. Ожидается, что посетить обновленное здание можно будет уже весной 2022 года.

Фото: kzn.ru

В июне власти Казани заявили о плане сделать библиотеки полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными. Для этого они планировали пересмотреть режимы их работы.



Татьяна Демина