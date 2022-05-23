Запасов сахара и зерна в Татарстане хватит до сбора нового урожая

В Татарстане запасов сахара и зерна хватит до сбора нового урожая. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Запасы зерна составляют более 400 тыс. тонн

Как рассказали в ведомстве, сейчас запасы зерна в Татарстане составляют более 400 тыс. тонн.

— На текущий момент запасы зерна на элеваторах и хлебоприемных пунктах составляют более 400 тыс. тонн. Все крупные предприятия законтрактованы до конца лета, — сообщили в ведомстве.

Фото: agro.tatarstan.ru

Такие данные говорят о том, что республике не грозит дефицит хлеба и другой хлебо-булочной продукции, а поставки в крупные торговые сети будут бесперебойно приходить до конца лета и сбора нового урожая.

Запасов сахара хватит до сбора нового урожая сахарной свеклы

Хорошая ситуация отмечается и с запасами сахара в Татарстане. В Минсельхозе республики рассказали, что сейчас на сахарных заводах хранится более 7 тыс. тонн готовой продукции. Этого хватит до сбора нового урожая сахарной свеклы.

— На складах сахарных заводов хранится более 7 тыс. тонн сахара, — рассказали в Минсельхозе.

Фото: agro.tatarstan.ru

С началом специальной операции на Украине в Татарстане возник ничем не подкрепленный ажиотажный спрос на сахар, когда покупатели сами сметали товар с полок большими партиями, создавая дефицит. В мэрии Казани говорили, что виновники возникшего дефицита — спекулянты и недобросовестные предприниматели.

Стабилизировался спрос на сахар, а заодно и на муку только в конце апреля. Тогда, по словам премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, за неделю с 3 по 9 марта 2022 года жители Татарстана скупили 1122 тонны сахара и 1078 тонн муки.

Посевные работы в Татарстане завершены на 69%

Сейчас в Татарстане уже идут посевные работы. По данным на 23 мая, уже засеяно 69% предназначенных для этого площадей.

Больше всего посевных площадей насчитывается в Буинском районе Татарстана — 68,9 тыс. га, из которых уже засеяно 55,5 тыс. га (80%). Этот район первый по засаженной площади. Лидером по засаженным культурам в процентном соотношении оказался Спасский район республики. Там засеяно уже 86% площадей (33,7 тыс. из 39,3 тыс. га).

Фото: Илья Репин

В середине марта глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров говорил о том, что республика на 115% обеспечена запасами семян. Он отметил, что за счет зерновых культур планируют увеличить кормовой клин. Причиной является отсутствие переходящего запаса кормов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Артем Гафаров