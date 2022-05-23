В Татарстане засеяно 69% посевных площадей

Фото: Илья Репин

По данным на 23 марта, в Татарстане засеяно 69% посевных площадей. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минсельхоза республики. За минувшие сутки засеяли 45,5 га земли.

Больше всего посевных площадей насчитывается в Буинском районе Татарстана — 68,9 га, из которых уже засеяно 55,5 га (80%). Этот район первый по засаженной площади. Лидером по засаженным культурам в процентном соотношении оказался Спасский район республики. Там засеяно уже 86% площадей (33,7 из 39,3 га).



Фото: Илья Репин

Яровыми культурами в Татарстане уже засеяно 809,4 га земли, среди них яровой пшеницей — 284,5 га, ячменем — 401 га, горохом — 46,8 га.

Всего в 2022 году в Татарстане планируют засеять 1836,5 га, что на 70,9 га больше, чем годом ранее. Вместе с этим отмечается, что план по посевам в 2021 году был выполнен на 98%.

Артем Гафаров