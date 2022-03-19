Зяббаров заявил, что в Татарстане обеспеченность семенами составляет 115%

В Татарстане намерены сохранить посевные площади на уровне прошлого года — 2,72 млн га. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, в настоящее время обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур составляет 115%, в будущем проблем не предвидится. Кроме того, законтрактованные объемы по сахарной свекле составляют 62,5 тысячи посевных единиц, по подсолнечнику — 67,5 тысячи, кукурузе — 4,5 тысячи.

Фото: Минсельхозпрод РТ

Зяббаров отметил, что за счет зерновых культур планируют увеличить кормовой клин. Причиной является отсутствие переходящего запаса кормов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня президент республики Рустам Минниханов сообщил, что агропромышленный комплекс РТ располагает достаточными возможностями для удовлетворения потребностей собственного рынка и выделения ресурсов для других регионов. Также он отметил необходимость обеспечить наличие основных продуктов питания.

Диана Жиленкова