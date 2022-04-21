В Татарстане стабилизировался спрос на сахар и муку

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил о стабилизации спроса на сахар и муку в республике.

По его словам, за неделю с 3 по 9 марта 2022 года жители Татарстана скупили 1122 тонны сахара и 1078 тонн муки.

Для сравнения, на прошлой неделе было распродано всего 246 тонн сахара и 306 тонн муки. Среднее потребление этих продуктов составило 442 и 452 тонны соответственно.

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4 апреля мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в отсутствии сахара в магазинах виноваты недобросовестные предприниматели и спекулянты, которые закупались им по низким ценам с целью дальнейшей перепродажи. Впрочем, он признал, что в последующем к скупке товаров присоединились и сами граждане, «решившие закупиться впрок».

9 апреля СМИ сообщали, что посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было. Позже замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков заявил, что, несмотря на проведение сельхозярмарок уже в четвертый раз, ажиотажный спрос на сахар сохраняется.

Максим Кокунин