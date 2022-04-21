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В Татарстане стабилизировался спрос на сахар и муку

11:40, 21.04.2022 3
В Татарстане стабилизировался спрос на сахар и муку
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил о стабилизации спроса на сахар и муку в республике.

По его словам, за неделю с 3 по 9 марта 2022 года жители Татарстана скупили 1122 тонны сахара и 1078 тонн муки.

Для сравнения, на прошлой неделе было распродано всего 246 тонн сахара и 306 тонн муки. Среднее потребление этих продуктов составило 442 и 452 тонны соответственно.

Фото: pixabay.com

4 апреля мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в отсутствии сахара в магазинах виноваты недобросовестные предприниматели и спекулянты, которые закупались им по низким ценам с целью дальнейшей перепродажи. Впрочем, он признал, что в последующем к скупке товаров присоединились и сами граждане, «решившие закупиться впрок».

9 апреля СМИ сообщали, что посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было. Позже замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков заявил, что, несмотря на проведение сельхозярмарок уже в четвертый раз, ажиотажный спрос на сахар сохраняется.

Максим Кокунин
ОбществоБизнес Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:42
    Конечно стабилизировался , по такой то ЦЕНЕ . Это казнокраду без разницы , какая цена сахара, да им и какая цена на бугатти вейрон , без разницы. А вот пенсионеру , с его кутарками , не БЕЗ РАЗНИЦЫ. Вот и вся разница , между НАРОДОМ , и слугами.
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  • Анонимно 18:10
    Задрали цены и сахар с солью появились на прилавке. Не понятно только почему молчит антимонопольная служба по Татарстану с её очень не маленькой численностью и огромным зданием рядом с Казанской ярмаркой? Так же не понятно почему резко и на много выросли цены на капусту, морковь, лук, свеклу.
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  • Анонимно 18:41
    цены жаль не снизились
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