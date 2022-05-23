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В Казани продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе

10:49, 23.05.2022
В Казани продолжается строительство дороги-дублера Горьковского шоссе

В Казани продолжается строительство дублера Горьковского шоссе на участке от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий, сообщили в мэрии города.

На участке ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, осуществляется озеленение и устройство асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.

В работе находятся проектно-изыскательские работы по организации непрерывного бессветофорного движения по Горьковскому шоссе на участке от улицы Музыкальной до трассы М-7 на протяженности 11,4 км.

Согласно планам, Горьковское шоссе расширят до шести полос, а также оборудуют надземными переходами и разворотными петлями. С дороги хотят убрать все светофоры, чтобы не ограничивать движение автомобилей.

Сейчас в Казани ведутся масштабные работы по модернизации дорожной инфраструктуры. На эти цели благодаря нацпроектам и поддержке республики направят 22,1 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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