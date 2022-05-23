В Казани отремонтируют 41 дорогу и 466 дворов в этом году

В Казани ведутся масштабные работы по модернизации дорожной инфраструктуры. На эти цели благодаря нацпроектам и поддержке республики направят 22,1 млрд рублей.

Львиная доля этих средств — 15,6 млрд рублей — предназначена для строительства и реконструкции таких крупных дорожных объектов, как Большое Казанское кольцо и вылетные магистрали.

Сейчас продолжается строительство дублера Горьковского шоссе на участке от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Его протяженность составляет 4,7 км. Здесь ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, осуществляется озеленение и устройство асфальтобетонного покрытия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В разгаре и проектно-изыскательские работы по организации непрерывного бессветофорного движения по Горьковскому шоссе от улицы Музыкальной до трассы М-7. Протяженность данного участка — 11,4 км.

Для улучшения дорожно-транспортной обстановки на выезде из жилого комплекса «Салават купере» ведется подготовка к реконструкции ул.Осиновской протяженностью 1,4 км.

Кроме того, продолжается строительство Вознесенского тракта, общая протяженность которого составит почти 12 км. В комплексе работ предусмотрено строительство 5 подземных пешеходных переходов, 2 надземных пешеходных переходов, 4 путепроводов и моста через реку Ноксу.

На ул. Меховщиков в рамках реконструкции Большого Казанского кольца протяженностью 1,7 км ведется переустройство старых и монтаж новых инженерных сетей, а также расширение проезжей части до четырех полос.

У станции метро «Горки» возле горбольницы №18 и футбольного манежа «Максат» строится подземный переход по ул.Мавлютова, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе «Реальное время» рассказывало, на каких улицах столицы Татарстана сделают ямочный ремонт.

Татьяна Леухина