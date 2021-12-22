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В Казани Горьковское шоссе расширят до шести полос

22:57, 22.12.2021 2
В Казани Горьковское шоссе расширят до шести полос
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ведутся предпроектные работы по реконструкции Горьковского шоссе. Дорогу планируют расширить до шести полос, также предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов. Об этом рассказали в мэрии города.

Как сообщил мэр Ильсур Метшин, в ближайшем времени стартует реализация проекта. Однако, по его словам, все будет зависеть от экономики, возможностей и федеральной поддержки.

Фото: Олег Тихонов

В начале месяца сообщалось, что на реконструкцию Горьковское шоссе предусмотрели 192,6 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы должны завершить до 11 августа следующего года.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 00:22
    и как это спасет? все равно все упрется в пару дорог с одной/двумя полосами. непонятно что хотят получить.
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  • Анонимно 07:54
    главная беда это въезд в город, всегда будет, сколько дорог не строй, много машин едет из-за города, выход есть, это создать хорошо оплачиваемые места вне города, чтоб люди у себя работали!
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