В Казани Горьковское шоссе расширят до шести полос

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ведутся предпроектные работы по реконструкции Горьковского шоссе. Дорогу планируют расширить до шести полос, также предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов. Об этом рассказали в мэрии города.

Как сообщил мэр Ильсур Метшин, в ближайшем времени стартует реализация проекта. Однако, по его словам, все будет зависеть от экономики, возможностей и федеральной поддержки.

Фото: Олег Тихонов

В начале месяца сообщалось, что на реконструкцию Горьковское шоссе предусмотрели 192,6 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы должны завершить до 11 августа следующего года.

Диана Жиленкова