Боррель заявил, что запасы военной техники стран ЕС истощились в связи с оказанием помощи Украине

Запасы военной техники стран Евросоюза истощились в связи с оказанием помощи Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков (недостатков обороны ЕС, — прим. ред.), — написал он в своем блоге.

Боррель подчеркнул, что Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности. Новая среда безопасности, по его словам, показывает, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, пишет ТАСС.

В марте Евросоюз перевел Украине €300 млн льготных кредитов в качестве второго транша макрофинансовой помощи и впервые в истории пообещал финансировать поставки оружия в зону военного конфликта.



Вчера президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Еще $1,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине решила выделить Великобритания. В новый пакет помощи вошла боевая техника на сумму $375 млн, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.



Татьяна Леухина