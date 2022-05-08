Великобритания выделит еще $1,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине

Власти Великобритании выделят еще $1,6 млрд на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил глава Минфина страны Риши Сунак.

— Мы неустанно работаем над тем, чтобы завершить этот конфликт, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

В новый пакет помощи входит боевая техника на сумму $375 млн, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, включая оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и приборы ночного видения.

Вчера стало известно, что США выделят дополнительную военную помощь Украине на $150 млн. Как рассказал американский президент Джо Байден, Вашингтон передаст Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

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Диана Жиленкова