КПРФ приняла в пионеры около 5 тысяч школьников

КПРФ провела на Красной площади в Москве торжественную церемонию посвящения в пионеры. В ней приняли участие порядка 5 тыс. школьников. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов повязал пионерам галстуки, а они произнесли торжественную клятву. Мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что пионерия в России останется, несмотря на создание общественно-государственного общероссийского движения «Большая перемена». Объединять организации не будут, пишет ТАСС.

На этой неделе на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщала, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и заместителем руководителя Росмолодежи и бывшим главой Минмола республики Дамиром Фаттаховым. Они поговорили в том числе и о создании общероссийской организации детей и молодежи «Большая перемена».

Ранее исследование показало, что воссоздание пионерской организации поддерживают 37% жителей столицы Татарстана, еще 34% казанцев выступают против. Почти 6 из 10 респондентов (59%) говорят о необходимости детско-юношеского движения для молодежи. Еще 14 лет назад такого мнения придерживались 73% жителей Казани.



Татьяна Леухина