В Госдуме заявили, что структура новой общероссийской молодежной организации будет напоминать пионерию

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что структура новой общероссийской молодежной организации, которую планируется создать, будет напоминать пионерию. Об этом пишет «РИА Новости».

По словам Останиной, российское правительство поддержало законопроект о молодежной организации. Название пока не определили. Курировать организацию предлагается Министерству просвещения России.

Кроме того, Останина сообщила, что авторы законопроекта о новой организации предлагают на пост главы ее наблюдательного совета президента России Владимира Путина.

По ее словам, закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным. Под этим подразумевается осо­бый за­кон, ус­та­нав­ли­ваю­щий лишь об­щие прин­ци­пы за­ко­но­дательного ре­гу­ли­ро­ва­ния со­от­вет­ст­вую­щих об­щественных от­но­ше­ний.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня в СМИ появилась информация, что в Кремле планируют сформировать новое общероссийское движение детей и молодежи. Его создадут на базе уже существующих структур, работающих по соответствующему направлению, например Российское движение школьников и проект «Большая перемена».

Ожидается, что официально о появлении новой структуры объявят в четверг, 19 мая. В этот день в СССР отмечался День пионерии, а в текущем году исполнится 100 лет со дня основания этого праздника. В Советском Союзе он был одним из главных торжеств для школьников.

Движение может возглавить замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, ранее занимавший пост министра по делам молодежи Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова