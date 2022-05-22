Минниханов и министр просвещения России Кравцов обсудили создание «Большой перемены»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Во встрече также принял участие заместитель руководителя Росмолодежи и бывший глава Минмола республики Дамир Фаттахов.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, стороны обсудили актуальные вопросы системы образования, подготовки к проведению государственной итоговой аттестации образовательным программам среднего общего образования и другие. Также они поговорили о создании общероссийской организации детей и молодежи «Большая перемена».

Фото: tatarstan.ru

На этой неделе на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Комментируя данную инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никто никакие пионерии возрождать не собирается».