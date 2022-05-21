Исследование: только 37% казанцев поддерживают возрождение пионерии, еще 34% выступают против

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

37% жителей столицы Татарстана поддерживают воссоздание пионерской организации, еще 34% казанцев выступают против. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе Superjob.

Согласно результатам опроса, почти 6 из 10 респондентов (59%) говорят о необходимости детско-юношеского движения для молодежи. Еще 14 лет назад такого мнения придерживались 73% жителей Казани.

Возрождение пионерии мужчины поддерживают немного чаще, чем женщины (41% против 35%), а также говорят о необходимости создания нового патриотического движения для детей и подростков (62% против 58%).

Причем родители детей до 14 лет (53%) чаще всего являются сторонниками возрождения пионерии. О том, что молодежи необходима детско-юношеская организация по образу и подобию пионерской, говорят 62% родителей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Тем временем министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что воссоздание пионерского движения не подразумевает возвращения к коммунизму. В то же время, нет необходимости искать основу для идеологического воспитания.

— Настало время, когда мы должны обратить внимание на идеологическое воспитание, связанное с патриотизмом, с отношением к Родине, любви к ней, поэтому мы считаем, что такая организация должна быть, — рассказал Хадиуллин в интервью для «Татарстан-24».



Несколько дней назад на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Комментируя данную инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никто никакие пионерии возрождать не собирается».



Диана Жиленкова