Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Футболист Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского «Зенита». Ролик, в котором спортсмен попрощался с «Зенитом», представ в образе героя комиксов и кино Дэдпула, появился в его Telegram-канале.

«А теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», — сказал он в ролике.

Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года, был капитаном команды. 33-летний форвард стал 4-кратным чемпионом России.

В конце прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что «Рубин» проводил с «Зенитом» переговоры о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб. Однако в питерской команде эту информацию называли слухами, а экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец расценивал разговоры о переходе Дзюбы в «Рубин» как пиар-ход.



Спустя время СМИ сообщили, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с Дзюбой, который истекает летом 2022-го. В нем есть опция автоматического продления договора еще на один сезон, если форвард проведет в этом сезоне на поле более 70% времени, — она пока не выполнена.



Татьяна Леухина