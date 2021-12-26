В «Зените» прокомментировали сообщения о возможном уходе Дзюбы в «Рубин»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал слухами сообщения о возможном переходе футболиста Артема Дзюбы в казанский «Рубин». Об этом пишет «РИА Новости».

Никаких переговоров не ведется, уточнил он.

Фото: wikimedia.org

Вчера издание «РБК Спорт» со ссылкой на источники сообщил, что «Рубин» провел с «Зенитом» переговоры о возможном переходе Артема Дзюбы в казанский клуб.



Дзюба играет в питерском клубе с 2015 года. Футболист трижды выиграл с командой чемпионат России в 2019, 2020 и 2021 годах. В составе российской сборной Дзюба провел 55 матчей и забил 30 мячей.



Татьяна Леухина