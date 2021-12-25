«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о возможном переходе в клуб Артема Дзюбы

«Рубин» провел с «Зенитом» переговоры о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в «Зените» и собеседника, близкого к сделке.

Также, по данным издания, ведутся переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

Дзюба играет в «Зените» с 2015 года. Футболист трижды выиграл с командой чемпионат России в 2019, 2020 и 2021 годах. Он является обладателем Кубка и Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). В составе российской сборной Дзюба провел 55 матчей и забил 30 мячей.

Иван Сергеев выступает в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. За это время он сыграл 66 матчей и отличился 51 раз.

Фото: vk.com/zenit

В октябре 2021 года Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Дарья Акимова