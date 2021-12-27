Бывший тренер сборной России высказался о переходе Дзюбы в «Рубин»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал разговоры о переходе Артема Дзюбы в казанский «Рубин» пиар-ходом. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, спрос на Дзюбу как на игрока давно пропал. Это связано с его несерьезным отношением к игре в сборной и конфликтом с Карпиным. Сам пиар-ход необходим из-за того, что нынешний контракт футболиста с футбольным клубом «Зенит» истекает летом 2022 года.

Вчера сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против сохранения Артема Дзюбы в команде.

Максим Кокунин