Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил против сохранения в команде Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника.



Контракт нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Там есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон, если форвард проведет в этом сезоне на поле более 70% времени — она пока не не выполнена.

Фото: fc-zenit.ru

Вчера издание «РБК Спорт» со ссылкой на источники сообщил, что «Рубин» провел с «Зенитом» переговоры о возможном переходе Артема Дзюбы в казанский клуб. Сегодня гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал это слухами.