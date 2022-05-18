Главное о коронавирусе на 18 мая: собак обучили определять больных по запаху, Россия откроет границу с Грузией
Терапевт рассказала об опасностях «стелс-омикрона»
- Главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева заявила, что штамм коронавируса «стелс-омикрон» нельзя недооценивать. По ее словам, по уровню смертности данный штамм сопоставим с обычным «омикроном». Она отметила, что симптомы «стелс-омикрона» представляют собой боль в горле, заложенность носа, першение, но этот вирус также может проникать в нижние дыхательные пути и поражать внутренние органы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Абдулганиева добавила, что на данный момент в республике наблюдается снижение коллективного иммунитета на 0,5—1% в неделю. Врач отметила, что вакцинация остается единственным способом защиты, но есть исключения: у 3—5% населения антитела после вакцинации не вырабатываются. Как правило, это люди с серьезными заболеваниями — пациенты, перенесшие трансплантацию органов, люди, получающие химиотерапию, пациенты с хроническими заболеваниями легких, люди с первичным иммунодефицитом, у которых иммунная система не способна отвечать на вакцину.
Песков заявил, что не знает, когда Владимир Путин получит следующую дозу вакцины от COVID-19
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России падают. По ее словам, по итогам 19-й недели этого года в стране зарегистрировано 32 тысячи случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 21,90 на 100 тысяч населения, что на 13,3% ниже, чем неделей ранее. К геноварианту «омикрон» отнесены 99,24% от общего количества случаев, к «дельта» — 0,30%, к другим — 0,46%, добавила Попова.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию, а также в Донбасс через автомобильные и иные пункты пропуска. Отмечается, что изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, но также определяло и список исключений. Напомним, ранее выезд через такие пункты уже был разрешен в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан и Китай.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, когда Владимир Путин получит следующую дозу вакцины от COVID-19. По его словам, определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация с коронавирусом «не такая горячая».
- Иммунолог Николай Крючков сообщил, что дельта-штамм коронавируса на данный момент активно развивается в популяции животных. По его словам, процесс мутации данного штамма не контролируется и представляет собой скрытую угрозу. Очаги заболеваемости могут стать массовыми и вызвать новую вспышку. Кроме того, инфекция способна дать ответвление от линии, подчеркнул эксперт.
- Российская фармацевтическая компания «Биннофарм групп» с начала 2022 года не получала заказов на производство вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил генеральный директор компании Рустем Муратов. Напомним, «Спутник V» стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Помимо «Биннофарм групп», вакцину в России производят компании «Генериум», «Р-фарм», «Биокад», «Лекко», «Фармстандарт-Уфавита».
- Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская сообщила, что во время проведения Единого государственного экзамена выпускникам разрешат не использовать средства индивидуальной защиты. Она отметила, что для организаторов ЕГЭ, педагогов, общественных наблюдателей и других взрослых наличие маски в период проведения экзамена является обязательным. Кроме того, другие санитарные правила, в том числе обязательная термометрия на входе, будут соблюдаться для всех без исключения.
- Работа двух детских садов Ханты-Мансийского автономного округа временно приостановлена из-за ОРВИ и коронавируса. По данным Управления Роспотребнадзора, неделей ранее в регионе была приостановлена работа пяти детских садов. На сайте ведомства отмечается, что за неделю с 9 по 15 мая в Югре зарегистрировано 45,6 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что меньше предыдущей недели на 5,4% и ниже эпидемического порога на 39,8%.
- Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе на фоне снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом растет число пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме. Он призвал жителей вакцинироваться от COVID-19, а тем, кто уже привился, — своевременно проходить ревакцинацию.
- Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии прошли более 220 тысяч человек — более 75% взрослого населения республики, сообщил оперштаб. Ранее в регионе закрыли последний госпиталь для пациентов с коронавирусом, который действовал на базе Черкесской городской клинической больницы. В здании сохранили 20 коек для оказания стационарной помощи коронавирусным больным. Отмечается, что отделение полностью изолировано от остальной больницы, соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.
- Замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с послом КНДР в России Син Хон Чхолем меры по противодействию COVID-19. По словам Моргулова, Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки.
В США из-за коронавируса умерло более 1 млн человек
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 524 674 164 человека, 6 281 271 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 727 056). На второй строчке — Индия (43 127 199), на третьей — Бразилия (30 701 900), на четвертой — Франция (29 424 812), на пятой — Великобритания (24 329 632).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 000 205). За ними следуют Бразилия (665 216), Индия (524 293), Россия (370 252, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).
- Ученые надрессировали собак определять больных коронавирусом в аэропортах, сообщается в журнале BMJ Global Health. Исследования показали, что собаки в течение нескольких недель могут быть обучены обнаруживать пациентов с COVID-19 практически с такой же точностью, как и ПЦР-тесты. Для этого специалисты выдрессировали четырех собак, ранее определявших по запаху наркотические и взрывчатые вещества, и протестировали их в Международном аэропорту Хельсинки — Вантаа в Финляндии в период с сентября 2020 года по апрель 2021-го. Каждый пассажир также прошел тест на ПЦР-мазок. Оказалось, что результаты теста и работы собак совпали в 296 из 303 (98%) образцов.
- За апрель этого года в Шанхае автодилеры не продали ни одной новой машины, сообщает Bloomberg. Уточняется, что причиной отсутствия продаж стал введенный в городе с марта этого года локдаун из-за вспышки COVID-19. Жителям Шанхая запретили покидать свои дома без уважительной причины. Кроме того, почти все дилерские центры в мегаполисе были закрыты. Отмечается, что в апреле прошлого года в Шанхае было продано 26 311 автомобилей.
- За прошедшие сутки власти КНДР зафиксировали 232 тысячи человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,72 млн. Отмечается, что на данный момент из общего числа поправилось чуть более 1 млн человек, а 691 тысяча проходит лечение. В то же время за предыдущий день от лихорадки умерло шесть человек, общее число таких летальных исходов составило 62.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что политика «нулевого COVID-19» в Китае, предусматривающая жесткие меры для полного искоренения инфекции, в настоящее время не так эффективна. По его словам, с 2019 года вирус сильно изменился, а на данный момент существуют более действенные методы, в том числе вакцинация. В тоже время он отметил, что страны сами решают, как им бороться с заболеваемостью.
- Кроме того, Гебрейесус сообщил, что сокращение во многих странах тестирования на COVID-19 и секвенирования коронавируса привело к тому, что специалистам стало сложнее оценивать мутацию SARS-CoV-2. Гендиректор выразил «глубокую обеспокоенность риском дальнейшего распространения COVID-19 в КНДР». По его словам, ВОЗ попросила Пхеньян «поделиться информацией» о ситуации с коронавирусом и предложила техническую помощь в борьбе с пандемией, включая поставки вакцин и диагностических тестов.
- Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, и если не заняться борьбой с ним, то есть риск быстрого распространения инфекции. Вместе с ним директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что организация обеспокоена возможностью появления новых вариантов коронавируса в КНДР и Эритрее, где еще не начались кампании по вакцинации населения. Он призвал другие государства побудить Пхеньян и Асмэру к принятию неотложных мер.
- КНДР все еще не реагирует на предложение Сеула о помощи в борьбе с COVID-19, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи. Ранее ведомство сообщило, что Сеул попытался отправить КНДР уведомление касательно помощи в борьбе с коронавирусом, но Северная Корея не приняла сообщение. По словам министерства, Южная Корея хотела бы отправить КНДР лекарства, вакцины, маски, тестовые наборы, а также помочь Северной Корее технологиями и «обменяться опытом по борьбе с коронавирусом».
- Президент Индонезии Джоко Видодо отменил требование ПЦР- и антиген-тестов для прибывающих в страну туристов, привитых от коронавируса. По его словам, такое решение было принято после того, как правительство увидело снижение числа зараженных COVID-19 в Индонезии. Власти надеются, что ослабление ограничений на поездки увеличит турпоток как минимум до 3 миллионов.
- Индийское правительство обвиняет ВОЗ в том, что количество смертей в их стране от коронавируса во время пандемии было завышено в десять раз. Так, согласно отчету организации, число умерших от COVID-19 составило 47 лакхов, тогда как индийские официальные лица подтверждают цифру в 4,8. Лакх — единица измерения в индийской системе счисления, равная 100 тысячам. То есть ВОЗ говорит о 4,7 миллиона скончавшихся, а власти Индии сообщают о 480 тысячах погибших в период с января 2020 по 2021 год.
- Министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене требования о прохождении ПЦР-тестов перед вылетом в страну. Как уточнили в пресс-службе Министерства туризма, новые правила въезда вступят в силу с 21 мая 2022 года. Отмечается, что теперь нет необходимости находиться в карантине по прилете. Однако в ведомстве уточняют, что все еще нужно заполнять декларацию в течение 48 часов до отправления в Израиль, а также находиться в маске во время международного перелета.
- Глава Министерства здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что ведомство не планирует вводить ограничительные меры в связи с обнаружением в 12 регионах страны циркуляции подвида омикрон-штамма BA.2 («стелс-омикрон»). Министр также отметила, что оснований для введения масочного режима в настоящее время нет, а дальнейшие решения властей будут зависеть от эпидемической ситуации в стране.
- Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны. Отмечается, что данное решение принято «на основании правовых норм, касающихся управления режимом чрезвычайного санитарного положения, с учетом улучшения эпидемической ситуации в стране». Для въезда в Марокко до сих пор требовалось предъявить по прибытии отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.
- Более 1 млн человек умерли в США из-за заболевания коронавирусом, такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Так, во вторник количество жертв от COVID-19 в стране составляло 1 000 004. Напомним, президент США Джо Байден сообщил, что смертность от последствий коронавируса в стране превысила 1 млн человек, еще на прошлой неделе.
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