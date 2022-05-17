Граждане Казахстана смогут проголосовать в Казани на конституционном референдуме

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Граждане Казахстана смогут проголосовать в Казани на избирательном участке для голосования на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию страны. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование пройдет 5 июня в посольстве Казахстана в столице Татарстана с 07:00 до 20:00. Принять участие в нем смогут казахстанцы, достигшие 18 лет. Для включения в список избирателей нужно заполнить установленную форму. При посещении избирательного участка с собой необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина страны.

Помимо Казани, избирательные участки откроются в Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске.

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В марте действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских протестов, он представил программу политических реформ республики.

В проекте поправок в Конституцию Казахстана, опубликованном 6 мая, убрали положения об исключительной роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Всего в проект внесли 35 правок. Основная их часть направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике.

Дарья Акимова