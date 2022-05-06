Из проекта новой Конституции Казахстана исключили упоминания о Назарбаеве

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В проекте поправок в Конституцию Казахстана, опубликованном в пятницу, убрали положения об исключительной роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Интерфакс».



Из статьи 42 исключили положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Из статьи 46 убрали пункт об определении статуса и полномочий первого президента Конституцией и конституционным законом. Также из статьи 91 исчезло упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана и о неизменности его статуса.

Всего в проект Конституции внесли 35 правок. Основная их часть направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике.

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В конце апреля анонсировалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации). Предлагаемые поправки не лишают Назарбаева всех привилегий. В стране продолжит действовать закон об экс-президентах, который дает право на социальное обеспечение, государственную пенсию и защиту чести и достоинства.

В марте действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских протестов, он представил программу политических реформ республики. В частности, Токаев предложил уйти от «суперпрезидентства» — он назвал неправильным тот факт, что на сегодняшний день в Казахстане «все замыкается на президенте».



Маргарита Головатенко