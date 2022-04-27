Отопительный сезон в Казани завершится в преддверии заморозков

В Казани завтра, 28 апреля, завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в мэрии города.

Властям города до устойчивого установления температурного режима (выше +8 градусов) нужно обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских учреждений, к работе в случае резких похолоданий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане погода ухудшится в четверг. Помимо дождей, в республику придет небольшое похолодание: температуры опустятся от +9 до +14°С. В пятницу и субботу ночью похолодает до -4..+1 градуса, днем воздух прогреется до +16 градусов. Также 30 апреля местами прогнозируется небольшой дождь.

Отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 16 сентября 2021 года. В прошлый раз он начался 11 сентября 2020 года и завершился 16 мая 2021 года.

Татьяна Леухина