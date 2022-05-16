Метшин об отоплении: «Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В мэрии Казани прокомментировали жалобы жителей города на преждевременное, по их мнению, отключение отопления. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что власти руководствуются четкими нормативами.

— 25-й год работаю мэром. Люди не меняются. Мы стараемся подстраиваться. В апреле нас завалили жалобами отключить отопление. Сейчас говорят, что холодно. Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне, — заявил градоначальник.

Напомним, что отопительный сезон в Казани завершился 28 апреля. После этого погода в городе ухудшилась — наблюдались дожди, сильный ветер и не очень высокие температуры воздуха. В начале мая по ночам фиксировалось заморозки, а порой и снег.

Фото: Максим Платонов

В городе при подготовке к новому отопительному сезону запланирована промывка и гидроопрессовка почти 2 тысяч км наружных трубопроводов отопления диаметрами от 50 мм до 1200 мм и почти 9 тысяч км внутридомовых сетей отопления, рассказали в мэрии Казани. К работе в осенне-зимний период подготовят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и три крупные районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки» и 128 котельных АО «Казэнерго» и 49 ведомственных котельных.

Также необходимо подготовить 5 892 многоквартирных дома и объекта ведомственного жилого фонда, 842 объекта социальной сферы, из которых 635 относятся к сфере образования и 113 — к сфере здравоохранения.

По программе капремонта теплоснабжающих организаций в столице Татарстана планируется заменить и реконструировать 27 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Модернизируют четыре котельные АО «Казэнерго» — по ул. Каштановой, 18; ул. Музыкальной, 8 и 10 и ул. Боевой, 13.

Кроме того, в 2022 году в Казани намерены отремонтировать системы центрального отопления в 79 многоквартирных домах, а системы горячего водоснабжения — в 35.

Фото: Олег Тихонов

В Казани с 17 по 19 мая будет выполнен первый этап опрессовки тепловодов Казанских тепловых сетей «Татэнерго» с временным прекращением подачи воды. Об этом сообщили в мэрии города.

Техническую готовность объектов теплоснабжения, систем центрального отопления домов и объектов социальной сферы требуется обеспечить к началу осени. К 15 сентября необходимо оформить паспорта готовности жилых домов.

Напомним, минувшей зимой многие жители Казани и других городов Татарстана жаловались на больше суммы, начисляемые за отопление. По словам начальника Государственной жилищной инспекции РТ Сергея Крайнова, причина была всего одна — это летнее повышение тарифов.



Сергей Афанасьев, Татьяна Демина