В России прививку против COVID-19 сделали 90,99 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстана с начала массовой вакцинации против COVID-19 прививку сделали 90 992 878 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Завершили курс вакцинации на 13 мая 87 073 090 россиян. В это число входят граждане, которые получили оба компонента вакцины против COVID-19.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 39,2%. Неделю назад, на 6 мая, он оценивался в 41,2%. Таким образом, за семь последних дней он упал на 2%.

Скриншот стопкоронавирус.рф

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю упал на 1,4%. На 13 мая он оценивается в 40,6%.



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Татьяна Демина