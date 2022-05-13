В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,4%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю он упал на 1,4%.

На 13 мая уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 40,6%. Неделю назад, 6 мая, он составлял 42%. В конце апреля он достигал 43,6%.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на 13 мая прививку против COVID-19 сделали 2 497 539 человек. Завершили курс вакцинации 2 435 199 жителей республики.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 13 мая читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина