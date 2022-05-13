Главное о коронавирусе на 13 мая: 1 101 дело за поддельные сертификаты, КНР не готова открыть границу с Россией

Фото: Максим Платонов

Эксперт КФУ сообщил, что вакцина по-прежнему защищает от тяжелых форм COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 187 случаев заражения коронавирусом. Всего на 13 мая общее количество инфицированных в республике достигло 147 212. Выздоровел за весь период 141 331 человек, в том числе 263 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 990 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 92 человека.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил, что, несмотря на распространение более заразных южноафриканских вариантов «омикрона» BA.4 и BA.5, прививка по-прежнему защищает от тяжелых форм COVID-19. По его словам, COVID-19 отличается по волнам от других ОРВИ. Если раньше наблюдались сезонные вспышки вирусных инфекций, то сейчас они больше связаны с распространением новых штаммов, которые обладают большей заразностью и уходом от вакцинного и постинфекционного иммунитета, отметил ученый.

Фото: Максим Платонов

Испытания вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет

За последние сутки в России выявили 4 896 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 257 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 250 290 человек, а выздоровевших — до 17 633 601. За сутки болезнь унесла жизни 105 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 377 464 человека.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о старте исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. По его словам, на данный момент вакциной привиты уже несколько человек и никто из них не ощутил негативных реакций. Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковые, уточнил он.

Также Гинцбург заявил, что испытания вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований начнутся 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев. Напомним, Минздрав ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность.

В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 при проведении выпускных экзаменов в школах. Отмечается, что членам экзаменационных комиссий предписано использовать средства индивидуальной защиты, проветривать помещения и проводить уборки с применением дезинфицирующих средств. Меры профилактики также не допускают проведения более одного экзамена в день.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в ведомстве сообщили о готовности предоставить помощь КНДР в борьбе с коронавирусом, если поступит такое обращение. В посольстве России на территории Северной Кореи отметили, что пока официальных запросов на оказание помощи не было. Напомним, у Роспотребнадзора уже есть опыт взаимодействия с КНДР — в 2020 году Северная Корея стала одной из первых стран, куда в феврале были направлены российские тест-системы.

В России возбудили 1 101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой руководителем МВД РФ. Отмечается, что 999 дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 дела — с реализацией QR-кодов. При этом в комиссии признают, что по-прежнему остается проблемой привлечение к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Вирусолог Павел Волчков заявил, что начало новой волны коронавируса в России маловероятно. По его словам, это связано с тем, что у россиян стало меньше возможностей ездить за границу. Кроме того, в стране имеется сильный коллективный иммунитет, который может снизиться лишь к осени.

Фото: Ринат Назметдинов

Вирусолог Петр Чумаков рассказал, что жертвами омикрон-штамма коронавируса чаще всего становятся пациенты с хроническими заболеваниями. По его словам, в группе риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и граждане преклонного возраста. При этом врач добавил, что при таких обстоятельствах бывают исключения, ведь все зависит от состояния иммунной системы. Он порекомендовал пациентам, находящимся в группе риска, обезопасить себя с помощью вакцинации против COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил уверенность в том, что число госпитализаций из-за коронавируса в России — не причина для беспокойства. По его словам, на данный момент в стране идет снижение заболеваемости COVID-19, которое может затянуться еще надолго. В то же время нельзя исключать подъема заболеваемости и появления новых вариантов вируса, которые будут более опасны, чем «омикрон», но это маловероятно, отметил эксперт.

Врач-психиатр Вадим Хайкин рассказал, что после коронавируса у пациентов может ухудшиться память, у пожилых людей — снизиться умственная работоспособность, в молодом и среднем возрасте — возникнуть тревожные расстройства. Также он предупредил о бессоннице у разных возрастных групп. По его словам, все это может развиться через несколько месяцев после перенесенного вируса. Он пояснил, что тревожные расстройства встречаются только у молодых, поскольку они более гибкие эмоционально.



Фото: pixabay.com

Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что условия отмены масочного режима в городе устанавливаются не на региональном, а на федеральном уровне. Она отметила, что эпидемическая ситуация в Петербурге с каждым днем улучшается. Правительство Северной столицы отменило большую часть антиковидных ограничений, но необходимость использования средств индивидуальной защиты в общественных местах сохраняется, как и норма о соблюдении социальной дистанции.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев допустил отмену масочного режима в регионе к началу летних месяцев. По его словам, актуальные данные по заболеваемости COVID-19 позволяют «принять решение об отмене действующих ограничений». На данный момент запретительные меры «минимальные и на повседневную жизнь людей и экономику особого влияния не оказывают», отметил глава региона.

В Волгоградскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса для подростков. Новая партия препарата в количестве 1 тысячи доз распределена во Фроловскую, Иловлинскую, Палласовскую, Светлоярскую, Серафимовичскую, Дубовскую, Михайловскую, Новоаннинскую и Ольховскую центральные районные больницы, а также волгоградские детские поликлиники №1, 3, 16 и детские отделения поликлиник №28, 30. Всего в регионе защиту от COVID-19 получили 2,5 тысячи подростков, завершили курс вакцинации 1,8 тысячи детей.

Фото: Минздрав РТ

Глава Перми Алексей Демкин предложил наградить почетной грамотой трех врачей, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусом. Проекты постановления об этом внесены в городскую думу. Почетными грамотами планируется наградить врача-кардиолога ГБУЗ Пермского края «Клинический кардиологический диспансер» Наталию Бородулину, врача-пульмонолога ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга» Владимира Середоха и врача-пульмонолога ГБУЗ Пермского края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница» Юлию Водянову.



Жители Югры, которые вакцинировались от коронавируса, смогут получить два дня оплачиваемого отпуска, сообщили власти Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, будет предоставлен дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации. Уходить в короткий отпуск сразу после вакцинации необязательно. Другой вариант получить законные «ковидные» выходные — добавить их к очередному отпуску.

Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил об изменении в постановлении главного государственного санитарного врача «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Так, в регионе отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против коронавируса. Отмечается, что такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан.

Фото: Ринат Назметдинов

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Министерства здравоохранения Мордовии Михаил Чумаков заявил, что охват взрослого населения региона иммунизацией от коронавируса снизился за последнее время на 20 процентных пунктов — до 48%. Он пояснил, что в связи с этим Мордовия не отменяет некоторые ограничительные мероприятий, в том числе масочный режим.

Власти Алтайского края впервые с начала пандемии коронавируса отменили ограничения по загрузке детских летних оздоровительных лагерей — учреждения будут работать со 100%-ной наполняемостью. При этом остались неизменными требования, связанные с безопасностью детей. Все сотрудники лагерей обязаны сдавать тесты на COVID-19, заезд осуществляется в течение суток, а также действует запрет на проведение массовых мероприятий.



В правительстве Приморья сообщили, что Китай пока не готов открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР. Ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с Китаем восстановили 14 марта. Отмечается, что в Приморье работают автомобильные пункты пропуска с КНР, но пропускают туда и обратно только грузовики с товарами.

Yonhap: в КНДР подтверждено более 18 тысяч случаев заражения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 520 120 324 человека, 6 260 305 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 325 714). На второй строчке — Индия (43 116 254), на третьей — Бразилия (30 639 130), на четвертой — Франция (29 289 023), на пятой — Великобритания (22 354 617).



Больше всего смертей зафиксировано в США (999 128). За ними следуют Бразилия (664 874), Индия (524 190), Россия (369 752, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).

Главный научный сотрудник Института США и Канады Виктор Супян заявил, что рост цен на продукты и бензин в США обусловлен не украинским кризисом, а экономической политикой властей во время пандемии COVID-19. «Во много рост цен связан с гигантскими вливаниями денег в экономику в условиях борьбы с пандемией», — отметил специалист.



Муниципальные власти китайской столицы призвали почти 20 млн жителей 12 районов Пекина (население города составляет около 22 млн человек) провести три дня дома и сократить свои перемещения из-за вспышки коронавируса. Отмечается, что на протяжении трех дней с 13 мая в 12 районах города будет проводится ежедневное ПЦР-тестирование всех жителей. Эта мера не касается только пяти районов Пекина: Мэнтоугоу, Хуайжоу, Миюнь, Пингу и Яньцин. Однако в них будет приостановлена работа развлекательных заведений, парков и гостиниц.

Фото: pixabay.com

Официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о введении локдауна в городе являются ложными слухами. Он отметил, что за минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. Всего с 22 апреля зарегистрированы 928 случаев заражения вирусом.

Президент США Джо Байден сообщил, что от коронавируса скончался один миллион американцев. «Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них — невосполнимая потеря», — сказал он. При этом по данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США пока зафиксировано 998 997 смертей от коронавируса.

Фото: wikipedia.org

Байден также заявил, что Соединенные Штаты предоставят через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) медицинские технологии для борьбы с распространением COVID-19, в том числе и по разработке вакцины. Он также рассказал, что США создают новую пилотную программу для расширения доступа к экспресс-тестированию и противовирусному лечению в труднодоступных районах планеты.

Представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты не приглашали Россию на международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID-19. По его словам, кроме России на саммит также не был приглашен Китай. Отмечается, что с американской стороны в саммите приняли участие вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и ряд других представителей администрации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна инвестирует €50 млн в новый фонд Всемирного банка, который будет создан с целью предотвращения пандемии COVID-19. По его словам, Германия с нетерпением ждет создания фонда, который в сотрудничестве со ВОЗ должен стать «всемирной историей успеха». Он отметил, что нынешнее количество вакцин позволяет охватить большую часть населения планеты, но они по-прежнему недоступны в большинстве стран.

Фото: kremlin.ru

Власти КНДР в четверг сообщили о выявлении первого случая заражения COVID-19 в стране. Теперь на планете, согласно официальным данным ВОЗ, остались лишь два государства, где до сих пор официально не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом — Туркмения и Тувалу. В целом по миру на протяжении последних двух месяцев темпы распространения инфекции снижаются. Так, за последнюю неделю они опустились на 12%.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США не намерены предоставлять КНДР вакцину от коронавируса, но поддерживают международные усилия по оказанию помощи жителям страны. По ее словам, власти Северной Кореи, «не принимая эту помощь, продолжают эксплуатировать собственных граждан». Комментируя сообщения об обнаружении коронавируса в КНДР, она отметила: «Только один случай. Удивительно».

Впервые с начала пандемии коронавируса СМИ КНДР опубликовали кадры лидера народной республики Ким Чен Ына в медицинской маске. После выявления первого заболевшего коронавирусом на территории Северной Кореи было проведено заседание Политбюро ЦК Трудовой партии. В ходе заседания лидер КНДР дал указание ввести локдаун во всех городах и уездах. По его словам, задачей властей является «в кратчайшие сроки устранить» вирус, предотвратить его распространение и организовать быстрое лечение.

Фото: скриншот из видео

Администрация президента Республики Корея Юн Сок Ёля готова предложить КНДР поставить в страну вакцины от коронавируса и другие предметы медицинского назначения. Отмечается, что по данному вопросу были проведены консультации с профильными министерствами. В случае необходимости, они начнут работать в этом направлении.

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в КНДР. Также, по его данным, вследствие заражения коронавирусом в Северной Корее умерли шесть пациентов.

Еврокомиссия (ЕК) с начала марта 2020 года, когда в Европе началась пандемия коронавируса, одобрила более €3 трлн помощи странам — членам Евросоюза. При этом ЕК подчеркивает, что на данный момент странами ЕС израсходована далеко не вся утвержденная сумма. «Согласно данным, предоставленным государствами-членами, с середины марта 2020 года по конец июня 2021 года из более чем €3 трлн помощи, утвержденной за этот период, фактически было потрачено около €730 млрд», — уточнила ЕК.

Максим Кокунин