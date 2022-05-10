Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил, что подал в отставку

Глава соседней с Татарстаном республики Марий Эл Александр Евстифеев объявил, что решил покинуть свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Евстифеева, в связи с истечением срока полномочий главы республики он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять его отставку. Он поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие и неоценимую заботу о республике, а жителей Марий Эл — за поддержку всех начинаний, проводимых последние пять лет, все общественные и политические силы — за слаженную командную работу на благо марийцев.

Фото: kremlin.ru

Евстифеев назначили временно исполняющим обязанности главы Марий Эл в апреле 2017 года после того, как полномочия его предшественника Леонида Маркелова были досрочно прекращены по его собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеева избрали главой республики. До этого он являлся председателем Арбитражного суда Московской области.

Сегодня об отставке объявили сразу несколько глав российских регионов. Первым стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он заявил, что его решение поддержал президент страны Владимир Путин.



Следом за Жвачкиным об отставке сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он намерен продолжить работу на федеральном уровне. Об отставке сообщил и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который занимал этот пост десять лет.

Сегодня же губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил, что не планирует выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.



Дарья Акимова