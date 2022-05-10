Губернатор Кировской области Игорь Васильев покидает свой пост

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о решении покинуть свой пост, об этом сказано в официальном сообщении на странице губернатора в соцсетях.

Васильев сообщил, что принял соответствующее в связи с приближением окончания срока полномочий. Губернатор отметил, что продолжит работу на федеральном уровне.

Он поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу, а еще пожелал региону дальнейшего устойчивого развития и процветания.

Сегодня пост оставил Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Жвачкин заявил, что он «один из самых взрослых губернаторов» в России и следует дать «дорогу молодым».

Маргарита Головатенко