Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на следующий срок

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Об этом сообщает ТАСС.

Как губернатор написал в своих соцсетях, приближается срок окончания его полномочий. Любимов отметил, что за время его руководства областью удалось сделать многое. Глава региона также поблагодарил свою команду за эффективную работу и каждого жителя рязанской области — за помощь и конструктивную критику.



В должность губернатора Рязанской области Любимов вступил 18 сентября 2017 года.

Сегодня также губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о решении покинуть свой пост. Он принял соответствующее решение в связи с приближением окончания срока полномочий. Губернатор отметил, что продолжит работу на федеральном уровне.

Помимо него, сегодня пост оставил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Тот заявил, что он «один из самых взрослых губернаторов» в России и следует дать «дорогу молодым».





Дарья Акимова