Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил об уходе в отставку

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Радаева, решение о досрочном сложении полномочий губернатора принято им лично. Он рассказал, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы. Глава региона поблагодарил жителей области за совместную работу и поддержку, президента России Владимира Путина — за доверие.

Радаев возглавлял Саратовскую область десять лет. До этого был депутатом, председателем Саратовской областной думы четвертого созыва, руководителем УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону.

Также сегодня о своем решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок объявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Покинули свои посты губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Дарья Акимова