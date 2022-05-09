35 тысяч жителей Нижнекамска присоединились к шествию «Бессмертного полка»

В Нижнекамске 35 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

В этом году шествие прошло по новому маршруту. Оно началось от перекрестка Химиков — Строителей и закончилось на монументе Победы. В акции поучаствовал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, неся портрет своего деда Анаса Гараева.

Нижнекамцы прошли около двух километров. Некоторые несли по несколько фотографий своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Фото: e-nkama.ru

Сегодня «Бессметный полк» после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса вернулся и на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек. В Набережных Челнах участие в акции «Бессмертный полк» приняли 76 тысяч граждан.

Очное участие сегодня в шествии «Бессмертный полк» принял и президент России Владимир Путин. Он прошелся с тысячами людей по улицам Москвы. Глава государства нес портрет своего отца-фронтовика.

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил фотографию своего отца Шагишарипа Шаймухамматовича Шаймиева, которого призвали на войну в 1941 году.

Как проходила акция «Бессмертный полк» на улицах Казани — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова