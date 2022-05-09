Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил фотографию своего отца Шагишарипа Шаймухамматовича Шаймиева, которого призвали на войну в 1941 году.

Отец первого президента Татарстана сражался под Москвой. В 1942-м он получил тяжелое ранение, после чего его комиссовали. Затем Шагишарип Шаймиев 25 лет работал председателем колхоза в родной деревне Аняково Актанышского района республики, сообщает пресс-служба президент Татарстана.

В акции «Бессмертный полк онлайн» первый президент Татарстана участвовал и в прошлом году. Ранее Минтимер Шаймиев принимал и очное участие в шествии.

Фото: Михаил Козловский (архив, 2016 год)

Сегодня «Бессметный полк» после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса вернулся на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек.

Очное участие впервые за года года в шествии «Бессмертный полк» принял и президент России Владимир Путин. Он прошелся с тысячами людей по улицам Москвы. Глава государства нес портрет своего отца-фронтовика.

Татьяна Демина