170 тысяч человек принимает участие в шествии «Бессмертный полк» в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в акции «Бессмертный полк» принимает участие 170 тысяч человек.

Акция стартовала в 15.00. Участники начали собираться за два часа до начала на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в Вахитовском районе города. Шествие проходит по улицам Карла Маркса, Лобачевского, около парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, где будет проходить концерт.

Опоздавшие к началу смогут присоединиться в резервных точках. Ими будут пункты входа на улицах Нужина и Астрономической у Казанского федерального университета.



Фото: Ринат Назметдинов

В 2019 году акция «Бессмертный полк» в Казани собрала 169 тысяч человек. За год до этого в шествии в столице Татарстана поучаствовало около 163 тысяч человек.

Дарья Акимова