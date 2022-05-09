77-я годовщина Великой Победы: шествие «Бессмертного полка»

В Казани проходит шествие «Бессмертного полка». Колонна со Знаменем Победы впереди стартовала на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, у Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К шествию присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов, который пришел вместе с сыном. Участники мероприятия шли по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской. Завершится шествие на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составит 2,7 километра.
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