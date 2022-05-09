Путин присоединился к акции «Бессмертный полк» в Москве

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Российский президент Владимир Путин присоединился к акции «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Лидер страны принимал участие в шествии каждый День Победы с 2015 по 2019 годы, держа в руках портрет отца-фронтовика. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Традиционные онлайн-шествия «Бессмертного полка» проходят сегодня, в День Победы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Реальное время» предлагает посмотреть трансляцию здесь.



«Бессметный полк» в эти минуты проходит и в Казани. После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса шествие вернулось на улицы города. Казанцы начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Шествие завершится на площади Тысячелетия.



Утром Путин выступил на параде Победы в Москве. Он заявил, что «защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна».

Дарья Акимова