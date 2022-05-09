В Челнах 76 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В Набережных Челнах 76 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Возглавил шествие мэр города Наиль Магдеев. Также в акции поучаствовали руководитель исполкома Фарид Салахов, его заместители и депутаты Горсовета. Жители города прошли от площади Азатлык до майдана парка Прибрежный. По ходу движения к ним присоединялись желающие.

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводился в Челнах только в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Сегодня «Бессметный полк» после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса вернулся и на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч человек.

Очное участие сегодня в шествии «Бессмертный полк» принял и президент России Владимир Путин. Он прошелся с тысячами людей по улицам Москвы. Глава государства нес портрет своего отца-фронтовика.

Также первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил фотографию своего отца Шагишарипа Шаймухамматовича Шаймиева, которого призвали на войну в 1941 году.

Дарья Акимова