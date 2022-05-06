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Участники акции «Бессмертный полк» в Казани пройдут по центральным улицам после двухлетнего перерыва

13:36, 06.05.2022 3
Участники акции «Бессмертный полк» в Казани пройдут по центральным улицам после двухлетнего перерыва
Фото: Ринат Назметдинов

9 мая в Казани состоится Всероссийская акция «Бессмертный полк». О том, по какому маршруту пройдут ее участники, рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Акция начнется в 15.00. Сбор участников стартует в 13.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в Вахитовском районе города. Затем шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Завершится акция на площади Тысячелетия, где будет проходить концерт.

Опоздавшие к началу смогут присоединиться в резервных точках. Ими будут пункты входа на улицах Нужина и Астрономической у Казанского федерального университета. Всем участникам рекомендуется приходить с минимальным количеством вещей, а при себе иметь головной убор и небольшую бутылку воды.

Маршрут участников шествия

В конце апреля Роспотребнадзор по Татарстану рекомендовал организаторам акции «Бессмертный полк» провести ее с соблюдением масочного режима. Кроме того, участие в ней желательно для вакцинированных граждан или тех, кто перенес коронавирус не менее полугода назад.

О том, какие мероприятия пройдут в Казани в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — можно прочесть в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:17
    наконец-то!
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  • Анонимно 16:18
    портрет дедушки уже два года пылится
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    Анонимно 16:37
    2 года онлайн-формат был,можно было поучаствовать!
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