Минниханов поручил уделить внимание безопасности во время празднования 1100-летия принятия ислама Булгарией

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание на вопросы безопасности граждан во время празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом говорилось на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию.

Необходимо обеспечить охрану общественного порядка, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев сообщил, что федеральный и республиканский планы мероприятий состоят из 150 пунктов. Основные мероприятия пройдут с 19 по 21 мая — XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», форум татарских религиозных деятелей, церемония закладки Соборной мечети Казани, а также праздничные торжества «Изге Болгар жыены», сообщает пресс-служба президента РТ.



Подготовительные работы к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на сегодняшний день почти завершились. Организаторы уделят внимание осмыслению прошлого и настоящего российских мусульман, их вкладу в формирование российской государственности и культуры.



В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В республике состоятся фестивали, конкурсы, конференции.

Татьяна Леухина