Подготовительные работы по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией практически завершились

Подготовительные работы по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на сегодняшний день практически завершились. Об этом было сказано на заседании республиканского организационного комитета по подготовке к мероприятию.



Все мероприятия проведут с особым масштабом при участии делегаций из мусульманских стран, представителей федеральных министерств и ведомств, зарубежных и российских мусульманских деятелей, татарских диаспор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Организаторы уделят внимание осмыслению прошлого и настоящего российских мусульман, их вкладу в формирование российской государственности и культуры, сообщает пресс-служба президента РТ.

В конце апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил логотип и брендбук 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Там показаны примеры оформления рекламных билбордов, чайных сервизов, ручек, одежды, молельных ковриков, открыток, ежедневников.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В республике состоятся фестивали, конкурсы, конференций.

Татьяна Леухина