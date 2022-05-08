Медведев заявил, что в Европу пришел призрак коммунизма

В Европу пришел призрак коммунизма, поскольку обеспеченные страны хотят заставить платить за российских газ для других. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Европе «одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», считает он.

В апреле Медведев писал, что объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы. Он отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива, а доверие людей падает.



На этой неделе заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявлял, что Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами по сравнению с апрелем. Ключевыми факторами стали более выгодная цена и риск новых отключений потребителей.



Татьяна Леухина