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Медведев заявил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы

18:59, 17.04.2022
Медведев заявил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы
Фото: kremlin.ru

Объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы. Об этом написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — написал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению Медведева, финансовая система ЕС не вполне устойчива, а доверие людей падает. Властям Евросоюза стоит ожидать «мощной благодарности европейцев за гиперинфляцию, которую не спишешь на злобных русских».

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции приведут к дефолту в России. По ее оценке, экспорт уже рухнул на 70%, ВВП России рухнет на 11%. Она добавила, что сотни компании и тысячи специалистов отвернулись от страны.

Татьяна Леухина
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