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Эксперт Белогорьев: Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами в мае

07:51, 06.05.2022 1
Эксперт Белогорьев: Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами в мае
Фото: realnoevremya.ru

Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами по сравнению с апрелем, рассказал заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Этому способствовали несколько факторов, ключевыми стали более выгодная цена и риск новых отключений потребителей:

— Поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу «Ямал-Европа», упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля, — сказал он «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Новый пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок нефти и газа из России в течение шести месяцев, а еще прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетика

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:49
    Ну и что глазами хлопать !!! Срочно отключить ! Они делают запас на время своих санкций. В это время, по моему расход газа должен немного упасть, а здесь наоборот. Запасаются, чтобы шантажировать, и продавать соседям в поддержку санкций. Что хлопать глазами !
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