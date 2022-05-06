Эксперт Белогорьев: Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами в мае

Европа увеличила импорт российского газа взрывными темпами по сравнению с апрелем, рассказал заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.



Этому способствовали несколько факторов, ключевыми стали более выгодная цена и риск новых отключений потребителей:

— Поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу «Ямал-Европа», упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля, — сказал он «РИА Новости».

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Новый пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок нефти и газа из России в течение шести месяцев, а еще прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

Маргарита Головатенко